РИАМО - 22 июл. Подходит к концу остекление перильных ограждений моста, который соединяет между собой две территории Московского зоопарка, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«Завершаются работы по остеклению перильных ограждений сходов моста, соединяющего «старую» и «новую» территории Московского зоопарка. Также на финальной стадии благоустройство территории вокруг моста», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

К существующему мосту с западной стороны пристроили пролетное строение. В результате мост стал шире - с 4 до 9 м.

По форме новая постройка напоминает закручивающуюся морскую волну. Эффект создают декоративные элементы из алюминиевых сплавов.

Также в Московском зоопарке продолжается строительство павильона «Ластоногие» и нового входа со стороны станции метро «Баррикадная».