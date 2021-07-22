РИАМО - 22 июл. Здоровье спасенной в Якутии истощенной медведицы восстановилось, в ближайшие дни ее ждет осмотр стоматолога, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Истощенную белую медведицу перевезли в Московский зоопарк из Якутии в конце мая, животное в возрасте 3-5 лет весило всего 136 кг, в то время как медведицы в 2 года весят порядка 200 кг. Кроме того, у нее отсутствовал клык, а еще были повреждены подушечки лап.

«Медведица прошла комплексный осмотр. В ближайшие дни предстоит осмотр стоматолога. Вы знаете, что у нее проблемы с клыками. <...> На сегодняшний день медведица чувствует себя хорошо, ест много мяса, рыбу, очень любит фрукты, особенно груши», - сказала Акулова.

Она отметила, что в ближайшие дни медведицу будут взвешивать, процедуру проведут под наркозом.

«Она адекватно реагирует на человека, очень любит женский голос, мужской боится. Скорее всего она жила у людей. Она активно участвует в ветеринарных тренингах, реагирует на команды, не агрессивничает», - заключила Акулова.

Животное 11 мая вышло к шахтерскому поселку Джебарики-Хая в 1 тыс. км от Ледовитого океана. Голодный хищник зашел в клетку с ведром рыбьего жира.