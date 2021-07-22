РИАМО - 22 июл. Для строительства физкультурно-оздоровительного центра одобрили участок по адресу: пересечение Кутузовского шоссе и проектируемого проезда 809 (район Крюково, Зеленоград), сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, участок ориентировочной площадью около 1,9 га предоставят Автономной некоммерческой организации «Развитие спортивных и инфраструктурных объектов» (АНО «РСИО»).

Ответственный секретарь ГЗК добавила, что площадь ФОКа составит около 3,9 тыс кв м. Участок свободен от застройки. Объект включен в Адресную инвестиционную программу города Москвы.

Рядом с указанным адресом в будущем должны вырасти новые жилые микрорайоны Зеленограда: 21-й и 22-й.