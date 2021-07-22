РИАМО - 22 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев по итогам июня 2021 года занимает второе место рейтинга цитируемости в СМИ глав российских регионов, ведущих собственные блоги. Рейтинг подготовила компания «Медиалогия».

На первом месте находится мэр Москвы Сергей Собянин, на третьем – глава Крыма Сергей Аксенов.

В июне Воробьев в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что добровольность вакцинации от коронавирусной инфекции сохраняется, но отказавшиеся от прививки остаются уязвимы.

Еще губернатор в Instagram призвал жителей Московской области не забывать о мерах предосторожности при отдыхе на пляже, особенно внимательно необходимо следить за детьми.

Помимо этого, Воробьев сообщал, что количество желающих вакцинироваться от Covid-19 в регионе увеличилось в 10 раз.