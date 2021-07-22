РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В Подольске могут открыть современный технический вуз, а сам округ - сделать наукоградом, сообщил депутат горсовета Маским Круглов.

Круглов 20 июля провел встречу с бывшим ректором Подольского филиала Всесоюзного заочного политехнического института Юрием Федоткиным и обсудил тему преобразования Подольска в иннополис или наукоград. На встрече речь шла об организации современного технического вуза на базе бывшего ПИ(ф) МГОУ на основе лучшего международного образовательного опыта.

«Создание подобного института является важнейшим пунктом моей общественной программы, и жалеть на это не стоит ни сил, ни времени, ни иных ресурсов. В современном иннополисе наука должна стать основой социально-экономического развития территории, обеспечивать развитие инновационного бизнеса, привлекать дополнительные инвестиции на развитие наукоемких производств», - сказал Круглов.

Он отметил, что видит своей главнейшей задачей развитие современного образовательного процесса в Подольске и создание вокруг него настоящей инновационной экосистемы. Это позволит повысить концентрацию интеллектуального и научно-технического потенциала города.

Наукоград должен стать кузницей и нового продукта, и нового поколения молодых талантливых людей. Благодаря ему проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и запуск новых промышленных линий будут проходить в рамках одного города.

Особенностью современного технополиса должна стать открытость для новых резидентов, инновационных предприятий, команд, способных генерировать новые знания и продукты, развивать экономику страны. Открытость должна распространяться также на международные контакты. В наукограде предполагется наладить регулярное взаимодействие с реальным сектором экономики, потому что для инноваций нужно взаимодействие науки и бизнеса.

Городской филиал ВЗПИ, реорганизованный в ПИ(ф) МГОУ, в 2010 году был признан лучшим учреждением высшего профессионального образования Подольска. Он осуществлял подготовку по направлениям: «Теплоэнергетика и теплотехника», «Приборостроение», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». В дальнейшем головной университет присоединили к МАМИ, а подольский филиал закрыли.