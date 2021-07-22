РИАМО - 22 июл. На Новочеремушкинской улице столицы начали строить жилой дом по программе реновации. В новостройке разместятся 204 квартиры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По его словам, в проверках будет участвовать Центр экспертиз, который проведет необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований.
Площадь здания - 21,2 тыс. «квадратов». Отделку выполнят по стандартам программы реновации.
На первом этаже предусмотрены просторный вестибюль, комната консьержа, лифтовые холлы, зоны для хранения колясок. В нежилых помещениях откроются предприятия сферы услуг: магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Территорию вокруг новостройки благоустроят.
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