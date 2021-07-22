РИАМО - 22 июл. На Новочеремушкинской улице столицы начали строить жилой дом по программе реновации. В новостройке разместятся 204 квартиры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на жилых объектах по программе реновации. За объектом на Новочеремушкинской улице будет закреплен специалист комитета, составлена программа проверок, которая охватит весь период строительства», - отметил председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко.

По его словам, в проверках будет участвовать Центр экспертиз, который проведет необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований.

Площадь здания - 21,2 тыс. «квадратов». Отделку выполнят по стандартам программы реновации.

На первом этаже предусмотрены просторный вестибюль, комната консьержа, лифтовые холлы, зоны для хранения колясок. В нежилых помещениях откроются предприятия сферы услуг: магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Территорию вокруг новостройки благоустроят.