РИАМО - 22 июл. С начала текущей недели на дорогах столицы произошло 8 ДТП, в которых пострадали 9 детей младше 16 лет, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Дети получили травмы различной степени тяжести. Наиболее частые причины дорожных происшествий с участием детей примерно одни и те же: пересечение проезжей части по пешеходным переходам не спешиваясь с велосипеда или самоката, неожиданный выход ребенка на проезжую часть из-за припаркованного транспорта, особенно во дворовой территории и невнимательность как ребенка, так и водителя.

Автомобилистам напомнили, что передвигаться по дворам нужно с минимальной скоростью. Они должны быть готовы к внезапному появлению пешехода.

Горожанам посоветовали объяснять детям, что выезжать на велосипеде или самокате, а также выбегать на проезжую часть нельзя.