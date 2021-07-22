РИАМО - 22 июл. За 6 месяцев текущего года в Подмосковье бесплатные земельные участки получили 885 многодетных семей, для дальнейшего обеспечения семей передано еще свыше 67 га областной земли, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова в ходе расширенного совещания с органами местного самоуправления по итогам работы земельно-имущественного блока Подмосковья за 6 месяцев рассказала, что с начала действия профильного закона в области участки получили 28 890 семей с тремя и более детьми.

«Количество многодетных семей в Подмосковье растет, и несмотря на то, что земельный фонд ограничен, необходимо изыскивать возможность подбора подходящих земель для того, чтобы у каждой многодетной семьи региона был свой участок, на котором она может построить дом», - заявил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он рассказал, что правительство региона ведет активную работу по содействию администрациям в данном вопросе – подбирает участки из региональной и передает их в муниципальную собственность.

«С начала года из собственности Московской области в муниципальную собственность для формирования и последующей передачи земельных участков многодетным семьям переданы более 67 га земли. Задача муниципальных образований оформить их», - добавил Разин.

Министр имущественных отношений региона пояснила, что массивы переданы в 3 городских округа. Люберцы для обеспечения 240 семей получили 33 га земли в деревне Муромцево в Воскресенске, для более чем 160 семей из Пушкина передано 22,3 га в деревне Тешилово Сергиево-Посадского округа, для обеспечения более 80 семей из Подольска подобрали 12 га вблизи деревни Хочема в Ступине.

Адигамова назвала округа-лидеры по обеспечению многодетных семей землей в 2021 году.

Первое место занял Богородский округ. Там администрация передала участки 94 семьям. На втором месте Серпухов – 75 семей, третье у Люберец – 65 семей. Химки передали участки 61 семье, в Орехово-Зуевском округе – 54 семьям, в Коломне – 49 семьям, в Раменском округе – 46 семьям, в Чехове - 38 многодетным семьям.

31 семье дали участок в каждом из трех следующих округов: Солнечногорске, Волоколамском и Сергиево-Посадском округах, в Егорьевске землей обеспечили 30 семей.