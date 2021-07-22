РИАМО - 22 июл. Следователи инициировали проведение проверки после того, как трое рабочих получили травмы в результате падения лифта в Реутове, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

ЧП произошло в четверг на территории промышленной зоны. Мужчин, пострадавших в результате падения, доставили в больницу. У одного из них предварительно диагностирован перелом бедра.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев и сотрудников организации.