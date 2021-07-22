РИАМО - 22 июл. Московский зоопарк открывает на «Активном гражданине» голосование по выбору клички для спасенной в Якутии медведицы, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Истощенную белую медведицу перевезли в Московский зоопарк из Якутии в конце мая, животное в возрасте трех-пяти лет весило всего 136 кг, в то время как медведицы в два года весят порядка 200 кг. Кроме того, у зверя отсутствовал клык, а также были повреждены подушечки лап. На сегодняшний день медведица чувствует себя хорошо, ест много мяса.

«Сегодня мы хотим запустить голосование на «Активном гражданине» по выбору имени для нее. <...> Голосование будет идти месяц. Киперы предлагают назвать ее Томпа», - сказала Акулова.

Она отметила, что медведица очень активная и очень умная, в первый день испытала и проверила все заслонки в вольере. Она боится мужских голосов, но положительно реагирует на женские. Скорее всего, животное содержали во дворе, пока оно было маленьким.

«Ее дальнейшая судьба еще неизвестна, так как еще не завершен осмотр. Для Московского зоопарка важно, чтобы медведица жила достойной жизнью. Нам больше важно оставить животное в природе, но если комиссия решит, что животное не может остаться в природе, <...> то мы распределяем по зоопаркам, которые к этому готовы», - заключила Акулова.

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