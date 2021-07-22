РИАМО - 22 июл. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе на нарушение в ходе конкурса по отбору управляющей организации для многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба от ООО «Комфорт Сервис» на действия (бездействие) администрации городского округа Балашиха при организации и проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для МКД.

По результатам рассмотрения ведомство признало жалобу фирмы необоснованной. Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд.

Столичный Арбитражный суд отказал ООО в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.