РИАМО – 22 июл. Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» начал производство востребованного рынком судового топлива с высокими экологическими характеристиками. Об этом сообщает пресс-служба МНПЗ.

Благодаря пониженному содержанию серы топливо будет применяться как на внутренних, так и на международных маршрутах морских перевозок. Первую партию объемом 10 тыс. тонн оператор бункерного бизнеса «Газпром нефти» — «Газпромнефть Марин Бункер» — отгрузил потребителям в порту Санкт-Петербурга. Планируется, что до конца 2021 года Московский НПЗ выпустит до 100 тыс. тонн гибридного судового топлива, которое производится по собственной рецептуре компании.

Выпуск современного топлива стал результатом программы модернизации Московского НПЗ. Для производства нового топлива было смонтировано дополнительное контрольно-измерительное оборудование, осуществлен монтаж 400 метров трубопроводов.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, Московский НПЗ – это яркий пример социально ответственного предприятия.

«Сегодня ответственное отношение столичных промышленников к экологии проявляется во всем: и в выпуске более экологичной продукции, и в значительной модернизации производств с использованием зеленых технологий. Например, после запуска биологических очистных сооружений «Биосфера» МНПЗ перешел на замкнутый цикл водообращения и тем самым в разы сократил потребление воды, а, введя в эксплуатацию комплекс «Евро+», в целом существенно снизил нагрузку на окружающую среду», – рассказал руководитель ведомства.

Заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер отметил, что «Газпром нефть» одна из первых в России вывела на рынок низкосернистое судовое топливо, отвечающее глобальным экологическим требованиям.

«Благодаря высокому качеству и оптимальным рецептурам наши продукты пользуются стабильным спросом и поставляются в большинство российских портов. Освоение производства нового гибридного топлива Московским нефтеперерабатывающим заводом вслед за Омским НПЗ дает нам возможность оптимизировать логистику и расширить географию реализации, обеспечив таким образом российский рынок морских перевозок дополнительными объемами высококачественного отечественного продукта», — добавил Чернер.

Генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер подчеркнул, что благодаря обновлению оборудования и постоянной работе над повышением производственной эффективности Московский НПЗ гибко реагирует на запросы рынка и продолжает расширять ассортимент. Особенно важен вклад работников предприятия, которые предложили идею и разработали рецептуру новой продукции.

По итогам 2020 года «Газпром нефть» в 3,5 раза увеличила реализацию низкосернистых и ультранизкосернистых судовых топлив — до 1,1 млн тонн, тем самым обеспечив свыше 20% потребности российского судоходного рынка.​