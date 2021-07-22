РИАМО - 22 июл. В Подмосковье 15 библиотек стали участниками совместного проекта Почты России и министерства культуры Российской Федерации «Читаем в бумаге, 200 изданий для жизни», сообщает пресс-служба макрорегиона Москва АО «Почта России».

«Почтовые офисы связи и библиотеки округа представляют собой крупнейшую единую сеть, которая даст людям доступ к периодическим печатным изданиям. Вместе мы прививаем любовь к чтению, при этом показывая, что оформить подписку – это просто, а читать, изучать что-то новое – действительно интересно», - сказал начальник Одинцовского почтамта Сергей Кошкин.

Прямо в читальных залах можно оформить подписку на более чем 200 популярных и востребованных периодических изданий: общественно-политические издания, научно-популярная периодика, детские газеты и журналы. Например, это «Домашний очаг», «Новое литературное обозрение», «Новый мир», «Иностранная литература».

Также доступны обучающие издания, которые подходят для работы, учебы или хобби. Можно оформить подписку на детские издания: «Мурзилка», «Веселые картинки», «Юный натуралист», «Непоседа», «Островок загадок» и др.

Пока что проект работает в некоторых библиотеках Подмосковья: в Наро-Фоминске, Воскресенске, Одинцове, Долгопрудном, Красноармейске, Пущине, Дзержинском, Электростали и Озерах.

Читатели могут открыть электронный каталог с помощью QR-кода или посмотреть ассортимент в библиотеке. C помощью мобильного приложения и смартфона читатель может считать QR-код с плаката или с обложки бумажного каталога, после чего откроется специальный раздел. В нем нужно выбрать интересующее издание, ввести адрес получателя, период подписки и оплатить заказ.

«В каждой библиотеке-участнице акции размещена информация об условиях и правилах оформления подписки. За помощью читатели могут обратиться к сотрудникам библиотек. Наши сотрудники оказывают консультативную помощь, пошагово рассказывают об оформлении подписки онлайн. Этот процесс достаточно прост и занимает всего несколько минут», - отметила директор МБУК «Библиотечно-информационный и методический центр Одинцовского городского округа» Елена Хворостьянова.