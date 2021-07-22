РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. Иммуномодулирующий препарат «Полиоксидоний» компании из Подольска «Петровакс Фарм» поставят в Словакию для профилактики коронавируса по специальному разрешению без дополнительной регистрации, всего направят 10 тыс. упаковок, сообщила пресс-служба компании.

В июне министерство здравоохранения Словакии одобрило дополнительную поставку препарата. «Полиоксидоний» используют для профилактики коронавирусной инфекции у медицинских работников и для иммунологической поддержки пациентов с Covid-19.

«Полиоксидоний» экспортируют в Словакию более 15 лет. Объем поставок препарата ежегодно увеличивается в связи с высоким спросом.

«Потребление «Полиоксидония» на душу населения в четыре раза выше, чем в России. Местные врачи его любят. Мы высоко ценим то доверие, которое Словакия оказывает нашей оригинальной разработке. Рады видеть, как развивается наше сотрудничество со Словакией и надеемся на расширение кооперации в дальнейшем», - сказал президент «Петровакс Фарм» Михаил Цыферов.

В 2017 году «Петровакс» получил отчет об успешных результатах исследования безопасности препарата на территории ЕС. В период пандемии спрос на иммуномодулятор вырос. В 2020 году «Полиоксидоний» внесли в клинические рекомендации по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. Словакия также вошла в число стран, участвующих в международном многоцентровом клиническом исследовании по оценке эффективности препарата при лечении Covid-19 у госпитализированных пациентов.

«Препарат хорошо знаком медицинскому сообществу Словакии и зарекомендовал себя с положительной стороны. У нас уже есть успешный опыт применения «Полиоксидония» против Covid-19. Уверен, что решение министерства поможет нам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», - сказал президент Словацкого общества инфекционистов, член Национальной кризисной клинической команды по Covid-19 профессор Павол Ярчушка.

В феврале согласно специальному разрешению ведомства Словакии компания «Петровакс» поставила 5 тыс. упаковок «Полиоксидония» университетской больнице им. Л. Пастера для профилактики и лечения коронавирусной инфекции. В июне в рамках нового соглашения объем поставок увеличили в два раза.

«При нашем участии препарат изучался в рамках международного клинического исследования, целью которого является определение безопасности и эффективности «Полиоксидония» при Covid-19. Результаты работы ожидаем летом», - добавила руководитель инфекционной клиники при университетской больнице Трнавы Мария Солявова.

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Текстовая трансляция

22 ИЮЛЯ

- Бразильский штамм Covid‑19 выявлен в России. С начала пандемии на территории всех регионов России было выявлено 6 054 711 случаев коронавируса.

- Дезинфекция Ленинградского вокзала началась в Москве. Для этого потребуется около 1 тонны раствора.

- Еще 2012 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. С начала пандемии вылечилось 297 511 человек.

- 102 Covid‑пациента скончались в Москве за сутки. Всего в городе скончался 24 791 Covid‑пациент.

- Еще 7587 пациентов выздоровели после Covid‑19 в столице. На ИВЛ находится 591 заболевший.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 471 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 835 больных. В Москве - 4 287.

- Страх вакцинации может спровоцировать психосоматические побочные эффекты после прививки. В паническом состоянии прививку лучше не делать.

- Ревакцинацию от Covid‑19 в Москве теперь можно пройти во всех прививочных центрах. Ревакцинацию проведут однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» или двухкомпонентным «Спутником V».