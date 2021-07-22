РИАМО - 22 июл. Одобрено предоставление земельного участка по адресу: 5-я Магистральная улица, вл. 5/12 на севере столицы для строительства фабрики макаронных изделий. Строительство завершат до 2025 года, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, площадь участка составляет около 0,5 га. На нем хотят построить фабричный цех АО «Мелькомбинат №3» площадью около 8,5 тыс. кв. м.

Пятова отметила, что сейчас на участке находится открытая парковка. Рядом находятся действующие здания мукомольного комбината АО «Мелькомбинат №3».

В результате открытия нового цеха будет создано 75 рабочих мест (общее количество сотрудников АО увеличится до 350). Увеличатся налоговые поступления в бюджет Москвы и показатели финансово-хозяйственной деятельности.