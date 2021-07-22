РИАМО - 22 июл. В течение этого лета на спецстоянках столицы оказались уже 700 люксовых автомобилей. Водители парковали их в неположенных местах: под запрещающими знаками, на тротуарах, пешеходных переходах или местах для инвалидов, сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы.

Среди люксовых автомобилей-нарушителей лидером стал Mercedes. Таких машин на спецстоянках оказалось 123. «Серебро» у Porsche - 121 нарушитель. 108 штрафников ездили на BMW. На четвертом месте оказался Lexus (105), а на пятом - Land Rover (83).

Были среди нарушителей и водители более редких люксовых автомобилией. На спецстоянках оказались 5 Lamborghini, 3 экологичные Tesla и 3 Bentley.

Специалисты департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы напомнили автолюбителям, что правила одинаковы для всех и цена автомобиля на это не влияет.