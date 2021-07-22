РИАМО - 22 июл. 21 и 22 августа в подмосковном музее-заповеднике Горки Ленинские состоится VII Международный фестиваль «Jazzовые сезоны», на него приедут десятки лучших российских и зарубежных джазовых музыкантов и несколько тысяч зрителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Хедлайнерами мероприятия традиционно будут Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Также на фестивале выступят певица Фантине, пианист и вокалист Олег Аккуратов, трио одного из лучших джазовых пианистов современности – кубинца Альфредо Родригиса, LRK Трио, авторский проект одной из самых востребованных джазовых певиц нового поколения Кристины Ковалевой и другие.

Три года подряд фестиваль «Jazzовые сезоны» входит в десятку лучших джазовых open air фестивалей страны.

«Для нас «Jazzовые сезоны» - фестиваль, на котором мы получаем эстетическое удовольствие и от того, что мы слышим и от того, что видим вокруг. Мы стараемся открыть новые имена и, конечно, пригласить супер звезд. Чем отличаются наши концерты в Горках? Великолепным звуком. Все ансамбли там звучат просто потрясающе!» - отметил худрук фестиваля, знаменитый саксофонист, народный артист России Игорь Бутман.

Помимо ценителей джазовой музыки, мероприятие объединяет любителей живописи, спорта и просто желающих приятно провести свои выходные.

Фестиваль пройдет с соблюдением мер безопасности. Билеты можно купить на сайте мероприятия.

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