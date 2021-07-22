РИАМО - 22 июл. 21 и 22 августа в подмосковном музее-заповеднике Горки Ленинские состоится VII Международный фестиваль «Jazzовые сезоны», на него приедут десятки лучших российских и зарубежных джазовых музыкантов и несколько тысяч зрителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.
Хедлайнерами мероприятия традиционно будут Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Также на фестивале выступят певица Фантине, пианист и вокалист Олег Аккуратов, трио одного из лучших джазовых пианистов современности – кубинца Альфредо Родригиса, LRK Трио, авторский проект одной из самых востребованных джазовых певиц нового поколения Кристины Ковалевой и другие.
Три года подряд фестиваль «Jazzовые сезоны» входит в десятку лучших джазовых open air фестивалей страны.
Помимо ценителей джазовой музыки, мероприятие объединяет любителей живописи, спорта и просто желающих приятно провести свои выходные.
Фестиваль пройдет с соблюдением мер безопасности. Билеты можно купить на сайте мероприятия.
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