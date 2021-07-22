РИАМО - 22 июл. Представители Общероссийского народного фронта считают, что программа реновации жилья в Подмосковье даст региону возможность перейти к современным стандартам городской жизни, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает реализацию пяти пилотных проектов расселения аварийного жилья. Как отметил Воробьев, стратегическое взаимодействие с Фондом позволит большему количеству жителей Подмосковья въехать в современные комфортабельные дома.
Эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук заявил, что программа реновации позволит обновить жилищный фонд и преобразить облик городов. Снос аварийного жилья по реновации производится волновым способом (расположенные рядом дома расселяются вместе), что значительно быстрее и эффективнее шахматного сноса.
Руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, руководитель регионального исполкома ОНФ Юлия Белехова тоже отметила рост доли аварийного жилья.
«А это, прежде всего, вопрос безопасности проживания, и программа реновации - это еще один инструмент для решения проблемы. Она нужна нашему региону, особенно в отдаленных от центра муниципалитетах. Сами органы местного самоуправления с этой задачей не справятся - все упирается в финансовое обеспечение», - сказала Белехова.
Она добавила, что при реализации программы необходимо разъяснять жителям, какие дома попадут в списки, каков принцип отбора, механизм отселения и предоставления нового жилья. Особенно это важно для граждан, у которых заключен договор социального найма жилого помещения.
Закон о комплексном развитии территорий был принят в конце 2020 года. Он в первую очередь подразумевает расселение аварийного жилья. В рамках реализации программы реновации на первом этапе из аварийного жилья переселят около 2,5 тыс. жителей Подмосковья.
Закон о «всероссийской реновации»: в чем его смысл и что ждет собственников жилья>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии