РИАМО - 22 июл. Представители Общероссийского народного фронта считают, что программа реновации жилья в Подмосковье даст региону возможность перейти к современным стандартам городской жизни, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение предусматривает реализацию пяти пилотных проектов расселения аварийного жилья. Как отметил Воробьев, стратегическое взаимодействие с Фондом позволит большему количеству жителей Подмосковья въехать в современные комфортабельные дома.

Эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук заявил, что программа реновации позволит обновить жилищный фонд и преобразить облик городов. Снос аварийного жилья по реновации производится волновым способом (расположенные рядом дома расселяются вместе), что значительно быстрее и эффективнее шахматного сноса.

«Президент поставил задачу, чтобы расселение происходило опережающими темпами. В настоящее время, к сожалению, дома приходят в негодность быстрее, чем успевают построить новые. Программа реновации «по-подмосковски» позволит жителям региона одними из первых в стране перейти к современным стандартам городской жизни», - добавил Склянчук.

Руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, руководитель регионального исполкома ОНФ Юлия Белехова тоже отметила рост доли аварийного жилья.

«А это, прежде всего, вопрос безопасности проживания, и программа реновации - это еще один инструмент для решения проблемы. Она нужна нашему региону, особенно в отдаленных от центра муниципалитетах. Сами органы местного самоуправления с этой задачей не справятся - все упирается в финансовое обеспечение», - сказала Белехова.

Она добавила, что при реализации программы необходимо разъяснять жителям, какие дома попадут в списки, каков принцип отбора, механизм отселения и предоставления нового жилья. Особенно это важно для граждан, у которых заключен договор социального найма жилого помещения.

Закон о комплексном развитии территорий был принят в конце 2020 года. Он в первую очередь подразумевает расселение аварийного жилья. В рамках реализации программы реновации на первом этапе из аварийного жилья переселят около 2,5 тыс. жителей Подмосковья.

Закон о «всероссийской реновации»: в чем его смысл и что ждет собственников жилья>>