РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 июл. В Котеьниках решается вопрос по облагораживанию ярмарки, расположенной в микрорайоне Опытное поле, сообщает пресс-служба администрации города.

Жители города неоднократно обращались в администрацию с просьбой решить вопрос по приведению в порядок территории, а также внешнего вида самой ярмарки.

Принято решение об установке специального шатра на этом участке, в котором разместится ярмарка по продаже сельхозпродукции вместо отдельных палаток. Это позволит не только привести территорию в порядок и сделать расположение ярмарки удобным для покупателей, но и решит проблему беспрепятственного передвижения потока пешеходов через дорогу, которая ведет к станции метро и автовокзалу. Это один из главных запросов жителей.

Такое решение изменит облик и повысит качество оказываемых услуг, которые будут строго контролироваться. Проект выполнят с учетом пожеланий жителей.