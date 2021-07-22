РИАМО - 22 июл. Эвакуацию более 800 тыс. человек пришлось проводить в Подмосковье с начала текущего года из-за угроз минирования различных объектов, сообщил первый заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) Московской области Владимир Герасименко.

Он отметил, что с февраля началась волна сообщений о бомбах, якобы заложенных в местах массового пребывания людей. Такие сообщения получали по электронной почте детсады, школы, вузы, больницы и поликлиники, административные здания и т. д.

«Особенно досталось Люберцам. Ложные сообщения об угрозе терактов на территории этого городского округа поступали практически каждый день, даже в выходные и праздничные дни», - сказал Герасименко в интервью журналу «Мир безопасности», которое опубликовано на сайте ГУРБ.

От деятельности злоумышленников также «пострадали» Балашиха, Одинцово, Химки, Красногорск, Мытищи и другие подмосковные города. Ни одно сообщение о бомбе не подтвердилось.

«За короткий промежуток времени было зафиксировано около 600 таких сообщений, их «жертвами» стало порядка 10 тыс. организаций и учреждений разных форм собственности. За несколько месяцев текущего года в связи с угрозами «минирования» было эвакуировано в общей сложности более 800 тыс. человек», - добавил Герасименко.

Он напомнил, что в России предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Нескольких злоумышленников удалось задержать. Более 100 уголовных дел еще не раскрыли.

Герасименко добавил, что «минирование» объектов не только наносит ущерб экономике, но и доставляет жителям психологический дискомфорт.