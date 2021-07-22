РИАМО - 22 июл. 18-летняя Валерия Башкирова, которая сбила трех детей в столичном районе Солнцево, обжаловала арест, сообщает «Вечерняя Москва».

«Башкирова подала жалобу на решение суда об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 сентября», - сообщили в Тверском районном суде.

Днем 16 июля на пешеходном переходе на улице Авиаторов девушка за рулем машины Mazda сбила трех маленьких детей на пешеходном переходе. Пострадавших госпитализировали в больницу, там двое мальчиков скончались. 9-месячная девочка находится в тяжелом состоянии.

Башкирову отправили в СИЗО-6.