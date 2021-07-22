РИАМО - 22 июл. Крупная партия контрафактных кроссовок Adidas Yeezy Boost весом в 5,7 тонны была задержана сотрудниками Московской областной таможни. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Транспортное средство, прибывшее из Республики Беларусь с обувью, произведенной в Китае, было направлено в зону таможенного контроля Ленинградского таможенного поста Московской областной таможни для подтверждения сходства через досмотр.

Было установлено, что этот товар имеет сходство со всемирно известными кроссовками Yeezy. Всего было выявлено более 7 тыс. пар обуви стоимостью 32 тыс. долларов США.

Правообладатель усматривает нарушение исключительных авторских прав на дизайн Yeezy. Ущерб, причиненный Adidas AG, составил более 60,5 млн рублей.

Товарная партия изъята из оборота. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.12 КоАП «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав» и рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 146 УК РФ «Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав».

Линия кроссовок Yeezy создана вместе с хип-хоп исполнителем, рэпером, продюсером, композитором и дизайнером Канье Уэстом.