РИАМО - 22 июл. В ближайшие 3 дня в Московском регионе ожидаются температурные «выбоины», когда столбики термометров будут сильно опускаться, из-за этого температура будет на 2-3 градуса прохладнее климатической нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды Фобос» Евгений Тишковец.

«Виной тому станет прохождение холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, за которым хлынет полярный воздух. Ночами воздух станет остывать до +9-14, а днем будет не выше +18-23», - написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что со второй половины 24 июля инициатива в атмосфере будет постепенно переходить к антициклону. Погода станет солнечной и сухой, столбики термометров поднимутся до +20-25 градусов.

По словам синоптика, в первой половине следующей недели, когда Московский регион будет находиться в центре антициклона, дневная температура подрастет.

«Понедельник начнется с +22-27, во вторник уже +25-30, а в среду температура достигнет своего пика, +27-32, что на 7 градусов выше нормы», - добавил Тишковец.

Он отметил, что жара не будет продолжительной, так как в последние дни месяца активизируются североатлантические циклоны. Они принесут в регион освежающие грозовые дожди, а температура понизится до +22-27 градусов.

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