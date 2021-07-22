РИАМО - 22 июл. Трех человек госпитализировали с травмами после падения лифта на одном из складов в подмосковном Реутове, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации городского округа.

«На складе ООО «ФК Агат» произошло обрушение лифта, в результате пострадало трое сотрудников предприятия. С переломами ног и другими травмами их доставили в больницу», — сказали в пресс-службе.

В администрации уточнили, что согласно трудовому законодательству, пострадавшим работникам может быть выплачена компенсация за получение травм на производстве.​​