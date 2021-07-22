РИАМО - 22 июл. Столичные оперативники совместно с коллегами из Челябинской области пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в хищениях денег под видом доставки у пользователей Сети, сообщает «МВД Медиа».

«Предварительно установлено, что злоумышленники создали в сети Интернет сайты-двойники сервисов по размещению объявлений с курьерской доставкой. Под видом покупателей они вступали в переписку с пользователями данных интернет-страниц – продавцами товаров – и предлагали им воспользоваться доставкой, которую обещали оплатить самостоятельно», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Далее потерпевшие указывали свои электронные адреса, куда поступали письма, визуально неотличимые от сообщений известной торговой интернет-площадки с информацией о зачислении денег. Пройдя по ссылке, продавцы вводили в специальную форму данные своих банковских карт. Вместо зачисления средств указанная сумма списывалась со счетов потерпевших, а затем деньги поступали в распоряжение участников преступной группы.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей «Кража». Расследование уголовного дела продолжает.

Двоих подозреваемых задержали в Челябинске и Череповце. Их заключили под стражу. При обысках по местам их проживания изъяли банковские карты, компьютерную технику, поддельные печати, средства связи и документы. Они служат доказательством в расследовании.

«Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению 40 аналогичных эпизодов противоправных действий. По предварительным данным, общая сумма ущерба может превышать 3 млн рублей», - добавила Волк.