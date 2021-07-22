РИАМО - 22 июл. В подмосковной Лобне открылся новый сортировочный парк «Лобня-Северный», который позволит разделить грузовую и пассажирскую работу на станции, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

«Новый сортировочный парк «Лобня-Северный» позволит принимать и отправлять по четыре грузовых поезда в сутки по 56 вагонов в каждом, что увеличит перерабатывающую способность станции. Кроме того, появилась возможность накапливать порожние вагоны в сортировочном парке и отправлять их непосредственно оттуда, не занимая станционные пути, расположенные в центральной части города Лобни», - сказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Грузовое депо находится в 3,5 км от станции Лобня. Чтобы построить парк, задействовали освободившуюся площадку бывшего железнодорожного предприятия площадью 50 га. Дополнительная территория не понадобилась.

В парке уложено 9 сортировочных путей с новой рельсошпальной решеткой. Их общая длина составляет 2,1 км. Протяженность путей по отдельности составляет от 300 до 800 м, на них помещаются от 20 до 61 вагона. Также уложено 34 стрелочных перевода и установлено 42 светофора. Проездной путь соединяет сортировочный центр со станцией.

В результате станция Лобня должна разгрузиться, предоставив приоритет пассажирской инфраструктуре МЦД-1.