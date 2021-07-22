РИАМО - 22 июл. Ракета «Протон-М», запущенная с космодрома Байконур, вывела на орбиту многоцелевой лабораторный модуль «Наука». Основные работы по сборке блока проводились в подмосковном Королеве, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Этот модуль играет ключевую роль в работе МКС. Он необходим для научных экспериментов и расширения функциональных возможностей космической станции.

В его создании принимала участие Ракетно-космическая корпорация «Энергия».

«У предприятия большая история успеха – здесь были собраны первый искусственный спутник Земли, автоматические межпланетные станции, был разработан проект пилотируемого космического корабля «Север», разработаны несколько вариантов беспилотного грузового космического корабля «Прогресс», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.

По мнению министра, многоцелевой лабораторный модуль станет очередной знаковой вехой в истории подмосковного предприятия.

«Наука» должна стать одним из крупнейших модулей МКС и четвертым научным – после американской лаборатории «Дестини», европейской «Коламбус» и японской «Кибо». Ресурс отечественного модуля рассчитан на 10 лет, что фактически обеспечит работу российского сегмента станции до 2030 года.