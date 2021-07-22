РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июл. Свыше 60 спортсменов принимают участие в турнире по выездке в конноспортивном клубе «Новый век» в подмосковном Красногорске, сообщила директор турнира Ольга Ханина.

«В настоящий момент мы присутствуем на муниципальных соревнованиях «Летний кубок КСК «Новый век» по выездке». Наша база пользуется популярностью, спортсмены любят сюда приезжать. Сегодня участвуют 64 спортивные пары «всадник – лошадь», – сказала Ханина.

Она добавила, что соревнования начались в 9:00 и продлятся до 20:00. В них участвуют всадники всех категорий: от опытных спортсменов, которые борются за «Большой приз», до новичков. Также стартовый опыт на подобных соревнованиях могут получить дети.

«Выездка – это танец с лошадью, как танго. Вы запоминаете элементы, которые необходимо выполнять в определенной последовательности. Выступление оценивается несколькими судьями», – пояснила Ханина.

Она также добавила, что в августе КСК «Новый век» примет Всероссийские соревнования «Гордость России». Участие в них примут лошади, рожденные в нашей стране у российских конезаводчиков.

Параллельно состоится второй этап регионального конного фестиваля. Она стартовал в мае, финал запланирован на сентябрь.