РИАМО - 22 июл. Первую партию кабин для «Солнца Москвы» доставили в столицу из Венгрии. Аттракцион станет самым высоким колесом обозрения в Европе, сообщает пресс-служба проекта.

Капсулы аттракциона выпустили на венгерском заводе швейцарской компании Intamin и привезли в Россию на грузовых машинах. Эта машиностроительная корпорация занимается техническим воплощением проекта колеса.

Кабины прошли сертификацию на предмет соответствия проектным решениям по российским и международным стандартам. Компания подтвердила выполнение требований на производстве Intamin, предусмотренных нормативной документацией.

На складе ответственного хранения конструкции проверили на наличие повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке. До монтажа они останутся на складе.

Подвес кабин начнется после установки кронштейнов на обод внешнего кольца. К этому моменту на аттракционе уже протянут всю электрику. Завершится установка кабин их подключением, когда к ним подведут электрические, слаботочные и гидравлические системы.

Затем конструкции проверят, а механизмы систем стабилизации кабин откалибруют.

«Отдельным блоком работ станут испытания кабин во время тестовых прокатов. Каждая кабина пройдет проверку на работоспособность систем отопления, кондиционирования и вентиляции. Кроме того, будут протестированы передача сигнала с кнопки для связи с оператором, качество связи, а также механизмы открывания и закрывания дверей», - рассказал инженер по механизмам «Солнца Москвы» Глеб Пауль.

Он добавил, что весь персонал, который будет работать с аттракционом, обучат, с ними отработают порядок действий при возникновении внештатных ситуаций.

В настоящее время на объекте ведутся работы по установке спиц внутреннего кольца, а также подготавливаются комплектующие для монтажа внешнего обода.

Рядом с колесом обозрения возводится многофункциональный комплекс, через который будет осуществляться проход на аттракцион по крытому траволатору.

В многофункциональном комплексе завершается монтаж инженерных систем, идет работа по обустройству фасадов. В ближайшее время начнется соединение комплекса с посадочным вокзалом.

Компания Intamin проектирует самые известные парки развлечений в мире уже более 50 лет. Ее специалисты примут участие в сборке, установке и постгарантийном обслуживании аттракциона.

Как идет строительство колеса обозрения на ВДНХ. ВИДЕО>>