РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В подмосковном Подольске выявили нарушения масочного режима в торговых объектах в ходе рейда, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Сотрудники администрации округа совместно со специалистами Минсельхозпрода Московской области, представителями Росгвардии 21 июля провели рейд по проверке масочного режима на объектах торговли, расположенных в микрорайоне Зеленовский. Участники обращали внимание на соблюдение масочного режима, социальной дистанции в торговом зале, ведение журнала термометрии сотрудников, уборку помещений, а также на наличие прививки от Covid-19 у сотрудников торговых объектов.

Масочный режим, как оказалось, нарушают не только покупатели, но и продавцы. Так, в универмаге «Верный» и в магазине «Авокадо», расположенных на Большой Зеленовской улице, сотрудники находились на своем рабочем месте без средств индивидуальной защиты. Был составлен административный протокол. Нарушение указанных пунктов постановления предусматривает наложение штрафа в размере 4 тыс. рублей. Под эти же санкции попала и сотрудница торгового павильона «Протвинский мясокомбинат» на улице Комсомольской, которая обслужила покупателя без маски.

По Подольску случаи нарушения масочного режима продавцами единичны, в основном посетили пренебрегают мерами индивидуальной защиты. И если в крупных торговых центрах осуществляется входной фильтр, то на мелких торговых объектах проблема существует. В случае, если покупатель не желает надевать маску, тем самым нарушая общественный порядок, продавец вправе вызвать сотрудников полиции.

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Текстовая трансляция

22 ИЮЛЯ

- Бразильский штамм Covid‑19 выявлен в России. С начала пандемии на территории всех регионов России было выявлено 6 054 711 случаев коронавируса.

- Дезинфекция Ленинградского вокзала началась в Москве. Для этого потребуется около 1 тонны раствора.

- Еще 2012 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. С начала пандемии вылечилось 297 511 человек.

- 102 Covid‑пациента скончались в Москве за сутки. Всего в городе скончался 24 791 Covid‑пациент.

- Еще 7587 пациентов выздоровели после Covid‑19 в столице. На ИВЛ находится 591 заболевший.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 471 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 835 больных. В Москве - 4 287.

- Страх вакцинации может спровоцировать психосоматические побочные эффекты после прививки. В паническом состоянии прививку лучше не делать.

- Ревакцинацию от Covid‑19 в Москве теперь можно пройти во всех прививочных центрах. Ревакцинацию проведут однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» или двухкомпонентным «Спутником V».