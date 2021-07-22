РИАМО - 22 июл. В Подмосковье во второй раз разыграют квартиру среди тех, кто сделал прививку от коронавируса. На участие в акции «Вакцина наша, квартира ваша 2.0» поступило уже почти 50 тыс. заявок, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

Главным призом станет квартира площадью около 40 кв. м в ЖК «Южная Битца», расположенном в 3 км от МКАД.

«Количество прошедших вакцинацию от Covid-19 в Подмосковье превысило уже 2,6 млн человек. Чтобы поощрить наших жителей, мы вновь разыграем квартиру среди вакцинировавшихся. На данный момент заявку на участие в акции подали почти 50 тыс. человек. Результаты будут известны уже 1 августа», - сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Принять участие в розыгрыше может любой россиянин старше 18 лет, прошедший вакцинацию от коронавируса первым компонентом в прививочных пунктах подмосковного Минздрава с 25 июня по 30 июля. Сделать прививку можно любой вакциной.

Чтобы зарегистрироваться для участия в розыгрыше, необходимо кликнуть на специальный баннер на сайте госуслуг и заполнить анкету с личными данными. На электронную почту придет код-подтверждение.

Прием заявок на участие в розыгрыше завершается 30 июля. Победитель будет определен жеребьевкой в ходе прямого эфира на телеканале «360». Счастливчик получит СМС-уведомление на телефон.

В конце июня среди привившихся в Подмосковье разыграли трехкомнатную квартиру в ЖК «Новая Пролетарка» в Серпухове. Победителем розыгрыша стал житель Мытищ.

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Текстовая трансляция

22 ИЮЛЯ

- Бразильский штамм Covid‑19 выявлен в России. С начала пандемии на территории всех регионов России было выявлено 6 054 711 случаев коронавируса.

- Дезинфекция Ленинградского вокзала началась в Москве. Для этого потребуется около 1 тонны раствора.

- Еще 2012 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. С начала пандемии вылечилось 297 511 человек.

- 102 Covid‑пациента скончались в Москве за сутки. Всего в городе скончался 24 791 Covid‑пациент.

- Еще 7587 пациентов выздоровели после Covid‑19 в столице. На ИВЛ находится 591 заболевший.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 471 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 835 больных. В Москве - 4 287.

- Страх вакцинации может спровоцировать психосоматические побочные эффекты после прививки. В паническом состоянии прививку лучше не делать.

- Ревакцинацию от Covid‑19 в Москве теперь можно пройти во всех прививочных центрах. Ревакцинацию проведут однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» или двухкомпонентным «Спутником V».