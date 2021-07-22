РИАМО - 22 июл. На территории проведения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021) в Жуковском размещено 30 объектов по продаже сувенирной продукции авиационно-космической тематики и сувенирной продукции с символикой РФ. Об этом сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что там продают одежду и головные уборы, сувениры, подарки, книги, игрушки и прочие товары соответствующей направленности.

«К обслуживанию посетителей и участников в период проведения авиасалона допускаются только аккредитованные участники торговли», - сказал Воскресенский.

Ранее Воскресенский сообщил, что на МАКС работают более 40 торговых точек общепита. Торговля на объектах общественного питания производится только в специально отведенных на выставочном комплексе зонах в соответствии со схемой размещения.

МАКС-2021 проходит по 25 июля включительно. Помимо выставки, программа авиасалона включает бизнес-дни, ежедневные авиашоу, ярмарку вакансий ведущих российских вузов. Авиасалон в подмосковном Жуковском во второй день работы, 21 июля, посетили 16 570 человек.

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