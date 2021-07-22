РИАМО - 22 июл. В столице провели свыше 1 млн анализов качества воды за 6 месяцев 2021 года. Пробы анализируют по 184 показателям, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Соответствие водопроводной воды физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим нормативам проверяется на всех этапах ее пути к потребителю.

«Ежедневно столица потребляет 2,8 млн кубометров воды, в городе проложено более 13 тыс. км водопроводных сетей. Эта огромная система нуждается в постоянном контроле», - отметил Бирюков.

Он рассказал, что исследования начинаются с водохранилища, где пробы берут на разной глубине. Это позволяет увидеть полную картину состояния водоема.

Дальнейшее состояние воды отслеживают автоматические анализаторы. Их устанавливают на станциях водоподготовки и в городской распределительной сети.

«Приборы в непрерывном режиме отслеживают изменения основных показателей состава воды, характеризующих ее качество. Например, природная вода оценивается по таким показателям, как мутность, цветность, электропроводность», - пояснил заммэра.

С анализаторов данные поступают в единую информационную систему, после чего в случае необходимости оперативно принимается решение об изменении технологических режимов очистки воды.

Оперативную проверку проб при проведении работ на водопроводных сетях осуществляют с помощью передвижных экспресс-лабораторий.

Бирюков подчеркнул, что специалисты круглосуточно следят за качеством воды и вносят корректировки в технологию водоподготовки.

«При необходимости могут изменяться дозы реагентной обработки, вводиться дополнительная очистка с помощью порошкообразного активированного угля, увеличиваться периодичность промывки песчаных и угольных фильтров», - отметил Бирюков.

Это позволяет устранить неприятные запахи и привкусы, осветлить воду и обеззаразить ее.

Все эти меры принимаются для того, чтобы в краны москвичей попадала полностью очищенная, соответствующая всем нормативам питьевая вода.