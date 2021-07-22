РИАМО - 22 июл. Более 40 торговых точек общественного питания организовано в рамках проведения Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021), который проходит в Жуковском с 20 по 25 июля 2021 года. Об этом сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«В соответствии с регламентами организации общественного питания, торговли продуктами питания на территории проведения Международного авиационно-космического салона в этом году работает 43 точки общепита. Из них 40 кафетериев, 1 летнее кафе и 2 ресторана», - сказал Воскресенский.

Он добавил, что все индивидуальные предприниматели и юридические лица, задействованные в мероприятиях по организации торговли на территории проведения МАКС-2021, имеют QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса или отрицательный тест ПЦР.

МАКС-2021 проходит по 25 июля включительно. Помимо выставки, программа авиасалона включает бизнес-дни, ежедневные авиашоу, ярмарку вакансий ведущих российских вузов. Авиасалон в подмосковном Жуковском во второй день работы, 21 июля, посетили 16 570 человек.

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