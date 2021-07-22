РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. В гимназии №20 подмосковных Люберец ремонтные работы выполнены на 40-45%, сказала директор гимназии Инна Иванова.

В четверг глава городского округа Владимир Ружицкий проверил ход ремонтных работ.

«Ремонты во всех образовательных организациях проводятся в летний период, в то время, когда детей нет в образовательной организации. На сегодняшний день делается ремонт двух коридоров и нескольких кабинетов. Процентов 40-45% ремонтных работ выполнены», - сказала Иванова.

По ее словам, планируется, что в августе успеют привести в порядок один туалет.