РИАМО - 22 июл. В столице закончилась дезинфекция Ленинградского вокзала и прилегающей территории, передает корреспондент РИАМО.

Специалисты центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» обработали раствором залы ожидания, перроны, и другие помещения вокзала, а также прилегающую территорию. Для обработки потребовалось около 1 тонны раствора гелиохлора концентрацией 0,15 миллиграмма на кубический метр.

Обработка вокзала прошла в присутствии пассажиров. Как сообщил заместитель начальника отдела радиационной химической и биологической разведки центра «Лидер» Яков Демшин, раствор безопасен для людей.

Ранее в Москве полностью продезинфицировали Белорусский вокзал. Там обработали 21 тыс. кв. м основного здания, входных групп, перронов, служебных и других помещений, прилегающую территорию.

На Московской железной дороге регулярно дезинфицируют электрички, поезда «Ласточка», объекты пассажирской инфраструктуры. Специальными чистящими средствами обрабатывают поручни, ручки и другие контактные поверхности.

На вокзалах установлены диспенсеры с антисептиками, нанесена разметка для соблюдения соцдистанции.