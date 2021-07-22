РИАМО - 22 июл. На торгах по аренде земельного участка в Наро-Фоминском округе площадью 2 тыс. кв. м итоговая цена за лот превысила стартовую в 31 раз, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Участок предназначен под индивидуальное жилищное строительство. На лот претендовали 8 участников.

Ежегодный платеж в бюджет городского округа составит более 13 млн руб.

Всего с 12 июля по 16 июля 2021 года в Московской области состоялся 41 аукцион по аренде и продаже имущества, в том числе земельных участков. Всего в торгах приняли участие 114 человек.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ (единой автоматизированной системы управления закупками) https://easuz.mosreg.ru/torgi.