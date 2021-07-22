РИАМО - 22 июл. С 12 по 16 июля в Подмосковье на торги выставлено 57 объектов, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Так, под развитие или расширение производства под пищевую промышленность можно взять в аренду земельный участок площадью 5,1 тыс. кв. м в Ступине. Начальная цена — 251,3 тыс. руб./год.

Для строительства дома можно приобрести земельный участок под личное подсобное хозяйство площадью 784 кв. м в Серпухове. Начальная цена — 329,6 тыс. руб.

Для развития бизнеса подойдет помещение в аренду (для малого и среднего предпринимательства) площадью 70,3 кв. м под свободный вид деятельности в Лыткарине. Начальная цена — 262,8 тыс. руб./год.

В собственность также можно приобрести коммерческое помещение площадью 164,7 кв. м в Химках, всего в 3 км от Ленинградского шоссе. Начальная цена — 4,4 млн руб.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ (единой автоматизированной системы управления закупками).