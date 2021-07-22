РИАМО - 22 июл. Согласован проект школы в коттеджном поселке «Кембридж», облик которой будет напоминать традиционные английские колледжи, например, школу Хогвартс из фильма «Гарри Поттер», сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Здание школы сформирует центральную общественную зону поселка. Площадь застройки составит порядка 3,8 тыс. кв. м, общая площадь – 7,8 тыс. кв.м. Здание скомпоновано в форме каре. За ним расположится спортивное ядро. Центральный фасад украсит башня с часами», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Стиль проекта будет соответствовать застройке в коттеджном поселке и напомнит традиционные английские школы и университеты. Монументальное здание будет симметричным с входом по центру и двумя крыльями. Перед входом сделают небольшую площадь.

«Не совсем типичный для объектов образования проект разрабатывался в контексте коттеджного поселка и стилистически связан с ним. По замечаниям рабочей группы Архкомиссии решение было творчески доработано авторами. Получился такой подмосковный Хогвартс, эклектичный, но интересный», – добавила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

При облицовке будут использовать кирпич нескольких оттенков и искусственный камень. Облик школы дополнят элементы английской готики – стрельчатые окна, витражи и угловая башня, украшенная часами. Детали и барельефы планируют сделать из стеклофибробетона.