РИАМО - 22 июл. В Подмосковье за минувшие сутки выявили 1835 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев зарегистрировали в Мытищах (152), Балашихе (140), Люберцах (119), Солнечногорске (96) и Химках (93), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid‑19.

В Одинцовском округе зафиксировали 88 заразившихся. В Пушкине – 86, в Красногорске – 85, в Королеве – 61, в Подольске - 58, в Богородском округе – 56.

По 49 случаев выявили в Щелкове и Дмитровском округе, 48 – в Раменском округе, 35 – в Реутове, 34 – в Коломне, 32 – в Серпухове, 30 – в Волоколамске, по 29 – в Домодедове, Истре и Сергиево-Посадском округе, по 26 – в Протвине, Воскресенске и Ленинском округе, по 25 – в Рузском и Орехово-Зуевском округах, 23 – в Электростали.

По 21 – в Долгопрудном и Наро-Фоминском округе, 17 – в Лобне, по 15 – в Черноголовке, Жуковском, Клину, Дубне и Можайском округе, по 13 – в Егорьевске, Ступине и Котельниках, по 12 – в Ивантеевке и Фрязине, 11 – в Зарайске, 10 – в Пущине, 9 – в Лосино-Петровском, 8 – в Краснознаменске, по 7 – в Чехове, Озерах и Павловском Посаде.

В Дзержинском выявили 6 случаев, в Электрогорске и Кашире - по 4, в Шаховской и Красноармейске – по 3, в Шатуре и Лыткарино – по 2, в Серебряных Прудах и Талдомском округе – по 1.

Ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией не выявили в Звездном городке, Рошале, Молодежном, Лотошине и Луховицах.

Всего на территории Московской области выявлено 369 032 случаев. Вылечили 297 511 человек, умерло 6 970 заболевших.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 ИЮЛЯ

- Бразильский штамм Covid‑19 выявлен в России. С начала пандемии на территории всех регионов России было выявлено 6 054 711 случаев коронавируса.

- Дезинфекция Ленинградского вокзала началась в Москве. Для этого потребуется около 1 тонны раствора.

- Еще 2012 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. С начала пандемии вылечилось 297 511 человек.

- 102 Covid‑пациента скончались в Москве за сутки. Всего в городе скончался 24 791 Covid‑пациент.

- Еще 7587 пациентов выздоровели после Covid‑19 в столице. На ИВЛ находится 591 заболевший.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 471 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 835 больных. В Москве - 4 287.

- Страх вакцинации может спровоцировать психосоматические побочные эффекты после прививки. В паническом состоянии прививку лучше не делать.

- Ревакцинацию от Covid‑19 в Москве теперь можно пройти во всех прививочных центрах. Ревакцинацию проведут однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» или двухкомпонентным «Спутником V».