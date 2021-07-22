РИАМО - 22 июл. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запустит поезда «Иволга» от Казанского вокзала 24 и 25 июля. На этих поездах можно будет добраться до Международного авиационно-космического салона (МАКС-2021), сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

«Иволги» — это флагманские поезда МЦД.

Добраться до Международного авиасалона можно будет от Казанского вокзала, по этому направлению пустят 2 «Иволги». 24 и 25 июля поезда будут курсировать по маршруту экспрессов с остановками Выхино, Люберцы, Отдых, Раменское и обратно.

МАКС-2021 проходит по 25 июля включительно. Помимо выставки, программа авиасалона включает бизнес-дни, ежедневные авиашоу, ярмарку вакансий ведущих российских вузов. Авиасалон в подмосковном Жуковском во второй день работы, 21 июля, посетили 16 570 человек.

Ранее на МАКС модель нового истребителя показали президенту России Владимиру Путину.

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