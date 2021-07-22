РИАМО - 22 июл. «Мособлгаз» открыл третий офис социальной газификации Подмосковья. Он начал работу в деревне Бунятино Дмитровского городского округа, сообщает пресс-служба компании.

«Здесь жители могут получить 12 услуг: присвоить адрес домовладению, оформить льготы и даже вакцинироваться. И, главное, – подать заявку на комплексный договор независимо от места регистрации», – рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В каждом офисе социальной газификации можно увидеть «пакетные предложения» газовых приборов, подобрать подходящий вариант комплектации и включить его в комплексный договор.

Ранее «Мособлгаз» открыл еще 2 офиса: в деревне Осеченки Раменского округа и в селе Ям в Домодедове. С начала работы здесь заключили более 100 комплексных договоров.