РИАМО - 22 июл. Следователи проводят проверку по факту обнаружения женщины 1957 года рождения с признаками изнасилования на территории Бирюлевского дендропарка в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Потерпевшую обнаружили без сознания. Ее госпитализировали и оказывают ей медицинскую помощь.

На месте происшествия следователи нашли пустую бутылку из под крепкого алкоголя.

Устанавливаются полная картина произошедшего и виновник. Кроме того, изучается круг общения потерпевшей, а также возможные очевидцы произошедшего. По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело.