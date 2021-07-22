РИАМО - 22 июл. На территории России выявлен бразильский штамм коронавирусной инфекции, он является более заразным, чем другие штаммы, сообщает «Интерфакс».

«На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант «Дельта» (индийский штамм – ред.), выявлены единичные случаи варианта «Гамма» (бразильский штамм – ред.)», – сказали в научном центре Роспотребнадзора «Вектор».

Оба эти штамма коронавируса были отнесены специалистами к категории «вызывающих озабоченность», потому что они более трансмиссивны, вирулентны, а еще могут снижать эффективность антител.

На сегодняшний день доминирующим во многих странах мира становится индийский штамм инфекции.

По информации центра «Вектор», на сегодняшний день было получено несколько образцов вариантов нового штамма Covid-19 из исследовательских учреждений Австралии, Таиланда и Италии. На их исследование потребуется порядка 2 месяцев.

С начала пандемии на территории всех регионов России было выявлено 6 054 711 случаев коронавируса, умер 151 501 Covid-пациент, врачи вылечили 5 427 457 человек.

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Текстовая трансляция

22 ИЮЛЯ

- Бразильский штамм Covid‑19 выявлен в России. С начала пандемии на территории всех регионов России было выявлено 6 054 711 случаев коронавируса.

- Дезинфекция Ленинградского вокзала началась в Москве. Для этого потребуется около 1 тонны раствора.

- Еще 2012 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. С начала пандемии вылечилось 297 511 человек.

- 102 Covid‑пациента скончались в Москве за сутки. Всего в городе скончался 24 791 Covid‑пациент.

- Еще 7587 пациентов выздоровели после Covid‑19 в столице. На ИВЛ находится 591 заболевший.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 471 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 835 больных. В Москве - 4 287.

- Страх вакцинации может спровоцировать психосоматические побочные эффекты после прививки. В паническом состоянии прививку лучше не делать.

- Ревакцинацию от Covid‑19 в Москве теперь можно пройти во всех прививочных центрах. Ревакцинацию проведут однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» или двухкомпонентным «Спутником V».