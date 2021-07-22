РИАМО - 22 июл. 3 км велополос появилось в центре Москвы и на севере и северо-востоке города, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Новые велосипедные полосы нанесли на ул. Пречистенке, Стрелецкой, а также на Суворовской площади и в 1-м Войковском проезде.

В 2021 году в мегаполисе планируют нанести до 80 км велополос. Дорожная инфраструктура для велосипедистов появится не только в центре, но и в Академическом районе, Люблине и других районах.

Всего в городе проложено 296 км велодорожек. На велосипедах регулярно катаются 3,5 млн москвичей. Сейчас в процессе создания находится веломаршрут по паркам Москвы «Зеленое кольцо».

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