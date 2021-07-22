РИАМО - 22 июл. С четверга по 25 июля местами в Московской области сохраниться высокий уровень пожароопасности – 4 класс, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Жителям региона рекомендуют ограничить выходы на природу, не разводить костры в лесу и в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Кроме того, граждан призвали не сжигать мусор вблизи леса и торфяников.

В случае возникновения чрезвычайных происшествий необходимо сразу обратиться в ГУ МЧС России по Подмосковью по телефону доверия: 8 (498) 505-41-70, телефону спасения – 01 или с мобильного по номеру 101.