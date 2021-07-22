РИАМО - 22 июл. Сотрудники центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» начали дезинфекцию Ленинградского вокзала и прилегающей территории, для этого потребуется около 1 тонны раствора, сообщил журналистам в четверг заместитель начальника отдела радиационной химической и биологической разведки центра «Лидер», майор Яков Демшин.

«Обработка проводится дезинфицирующим раствором гелиохлор концентрации 0,15 миллиграмм на кубический метр. <…> Будет потрачено примерно 1 тонна дезинфицирующего раствора», — сказал Демшин.

По его словам, специалисты обработают залы ожидания, перроны, служебные помещения вокзала, а также прилегающую территорию.

Раствор безопасен для людей, которые находятся на вокзале.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

22 ИЮЛЯ

- Бразильский штамм Covid‑19 выявлен в России. С начала пандемии на территории всех регионов России было выявлено 6 054 711 случаев коронавируса.

- Дезинфекция Ленинградского вокзала началась в Москве. Для этого потребуется около 1 тонны раствора.

- Еще 2012 человек выздоровели после коронавируса в Подмосковье. С начала пандемии вылечилось 297 511 человек.

- 102 Covid‑пациента скончались в Москве за сутки. Всего в городе скончался 24 791 Covid‑пациент.

- Еще 7587 пациентов выздоровели после Covid‑19 в столице. На ИВЛ находится 591 заболевший.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 471 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 835 больных. В Москве - 4 287.

- Страх вакцинации может спровоцировать психосоматические побочные эффекты после прививки. В паническом состоянии прививку лучше не делать.

- Ревакцинацию от Covid‑19 в Москве теперь можно пройти во всех прививочных центрах. Ревакцинацию проведут однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» или двухкомпонентным «Спутником V».