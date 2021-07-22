РИАМО - 22 июл. Отмена трансляции выборов, которые пройдут в сентябре, понизила уровень доверия избирателей в Москве, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе, зампред Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.

Ранее ЦИК утвердила порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках в ходе предстоящих выборов депутатов Госдумы. Видеокамерами будут оснащены порядка 50 тыс. участков. Видеотрансляция будет доступна только для кандидатов, одномандатников и участвующих партий.



«Мое мнение, что это ошибка (отмена трансляции выборов - ред.) Центральной избирательной комиссии. Это понижает доверие. Общественная палата борется за повышение доверия Москвы, а Центральная комиссия сыграла на понижение доверия», - сказал Венедиктов.

Он отметил, что в этом вопросе, конечно, есть и финансовая составляющая.

По его словам, очень много людей сообщало недостоверную информацию о нарушениях на выборах, увиденных по видеотрансляции.

«Решил ЦИК облегчить себе работу», - добавил Венедиктов.

В этом году голосование будет проходить три дня - 17, 18 и 19 сентября. Жители страны будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов.