РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. На заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе Люберцы обсудили вопросы увеличения парковочного пространства в новых жилых комплексах, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Николай Покацкий.

В администрации провели совещание рабочей группы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Люберцах с участием представителей ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», представителей компаний-застройщиков на территории городского округа.

«Рассмотрены вопросы организации и обеспечения безопасности дорожного движения на объектах жилого строительства. Также рассмотрены вопросы увеличения парковочного пространства и транспортного обслуживания новых жилых комплексов», - отметил Покацкий.