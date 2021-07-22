РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 июл. Вдоль автомобильной дороги регионального значения по улице Малой Колхозной в Котельниках проводятся работы по обустройству тротуара для улучшения пешей доступности к Храму Казанской иконы Божией Матери и городскому кладбищу, сообщает пресс-служба администрации округа.

Каждая примыкающая территория отсыпается строительным щебнем, произведено занижение бортового камня. Работы будут завершены в августе.

Жители и гости городского округа смогут безопасно и комфортно передвигаться вдоль указанной автомобильной дороги.